استئناف الفحص الطبي الشامل لسكان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأ مركز الظفرة لطب الأسرة التابع لإدارة مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في تقديم خدمة الفحص الطبي الشامل لسكان الظفرة بعد توقفها تنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها كافة القطاعات والدوائر في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.

وأصبح بإمكان الراغبين في إجراء الفحص الطبي الشامل الاستفادة من الخدمة عبر المركز وفق لآليات العمل المحددة فيه، حيث يستقبل طبيب الأسرة المراجع بمجرد وصوله لإجراء الفحوص اللازمة له، والأشعة قبل أن يتم تحويله إلى تخصص العيون لإجراء الفحوص اللازمة للمراجع، وبعدها يتوجه إلى عيادة الأسنان لفحص اللثة والأسنان، وما إذا كان بحاجة إلى علاج للأسنان وبعدها ينتقل إلى عيادة القلب، لعمل فحوص تخطيط القلب، وفحص الجهد وفحص القلب بالموجات الصوتية، والتحاليل المخبرية الشاملة والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية ثم عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وبعدها يتوجه إلى اختصاصي التغذية، وعقب انتهاء جميع الفحوص يراجع الشخص المركز، بعد 5 أيام ليتم توضيح كافة الملاحظات التي تم اكتشافها له وتحويله إلى الاختصاصي إذا كان بحاجة لعلاج متخصص.