برنامج تدريبي لكشف الإساءة لأصحاب الهمم

آمنة الكتبي (دبي)

نظمت وزارة تنمية المجتمع دورة تدريبية للعاملين في مراكز تأهيل أصحاب الهمم، الحكومية وغير الحكومية المرخصة من الوزارة، للتعريف بمبادرات سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة في الدولة، والتي شملت آليات الكشف عن الإساءة الموجهة نحو الطلبة من هذه الفئة، وسبل التأهيل اللازمة لهم للتغلب على آثار الإساءة على المدى البعيد.

وأوضحت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن محور الحماية في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، الذي يهدف إلى تمكين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور، بالوقاية من حصول الإساءة والتدخل السريع لعلاجها حال حدوثها، إضافة إلى التخفيف من تداعياتها على الشخص وأسرته على المدى البعيد.

وأضافت أن الدورة تضمنت 4 محاور رئيسية، الأول شمل شرحاً مفصلاً للعاملين في مراكز أصحاب الهمم عن المبادرات الواردة في سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، ودور إدارات المراكز وهيئاتها التعليمية والاجتماعيين والنفسيين في العمل على تطبيق هذه المبادرات، بما فيها تطبيق وسائل الكشف عن الإساءة المحتملة، وتطبيق البرامج التأهيلية اللازمة لتمكين الطلبة أصحاب الهمم من تجنب أشكال الإساءة، والتبليغ عنها حال وقوعها، والتخلص من آثارها النفسية والاجتماعية.

وتابعت قائلة: فيما تضمن المحور الثاني من الدورة آليات تدريب أمهات أصحاب الهمم على الكشف عن الإساءة والوقاية منها، حيث يتمكن العاملون في المراكز من توعية أولياء الأمور بأشكال الإساءة المحتملة على أصحاب الهمم، وآليات الكشف عنها، واتخاذ التدابير التي تقي أبناءهم من التعرض لأي أشكال من الإساءة، وكيفية التصرف في حال تعرض أبنائهم من أصحاب الهم للإساءة، إضافة إلى قدرة الأخصائيين على بث الروح الإيجابية عند التعامل مع أولياء الأمور المعرضين للإساءة، والانتباه لهم وإلى احتياجاتهم، والاستماع لهم، والتواصل والتفاعل معهم، والتقرب منهم، للتعرف على أية تحديات يواجهونها في حياتهم اليومية.

وأضافت وفاء بن سليمان: وفي إطار هذا المحور، ستقوم الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات في المراكز بتقديم برنامج تدريبي عن بعد، موجه إلى أولياء الأمور للتعريف بمجالات عدة، منها: أشكال الإساءة، مدى شيوع أشكال الإساءة عبر العالم، أسباب تعرض أصحاب الهمم للإساءة، آليات الكشف عن الأشخاص المساء لهم.

وقالت: أما المحور الثالث من البرنامج التدريبي، فيشمل تدريب أصحاب الهمم على حماية أنفسهم من الإساءة، حيث تقوم الأخصائيات العاملات في مراكز تأهيل أصحاب الهمم بتنظيم برامج دعم لأصحاب الهمم، تشمل تعزيز حماية الذات، والثقة بالنفس، والأمان عبر الإنترنت، ويشمل ذلك تمكين أصحاب الهمم من حماية أنفسهم من أشكال الإساءة الجسدية، الجنسية، الانفعالية، أو المادية، وذلك عن طريق أسلوب مبسط يحتوي على مجموعة من القصص التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع، وفيديوهات توعوية، إضافة إلى الأنشطة التي توضح طرق التعامل مع أشكال الإساءة المحتملة، وسيتم استهداف ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد من هذا البرنامج بشكل أساسي؛ كونهم أكثر الفئات عرضة للإساءة.

المحور الرابع

يتضمن المحور الرابع والأخير من الدورة تدريب الأخصائيات على كيفية إعداد البرامج التأهيلية الفردية للطلبة المعرضين لأشكال الإساءة الجسدية، الجنسية والانفعالية بمختلف أنواعها. وستتمكن الأخصائيات، من خلال هذا المحور، من تحديد آثار الإساءة التي حدثت على هؤلاء الطلبة، ووضع الأهداف المعرفية والسلوكية، والاجتماعية والانفعالية للتخلص من آثار الإساءة بعيدة المدى، ومساعدة هؤلاء الطلبة على التكيف مع البيئات الأسرية والاجتماعية والتعليمية المحيطة.