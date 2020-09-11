نوعان لتراخيص الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نوعين من التراخيص لمهنيي الرعاية الاجتماعية، ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدائرة لتنظيم تراخيص العاملين ضمن مجال الرعاية الاجتماعية في الإمارة.

وأكدت الدائرة لـ «الاتحاد»، أن مهنيي الرعاية الاجتماعية يستطيعون التقدم بطلب الحصول على الرخصة المؤقتة، وهي الشهادة الممنوحة للمتقدمين من قبل الدائرة عند استيفاء جزء من متطلبات الترخيص كالمؤهلات العلمية فقط، حيث تسمح الرخصة المؤقتة بممارسة المهنة تحت إشراف مهني حاصل على رخصة مهنية فعالة، كما تدعم الرخصة المؤقتة المهنيين من أجل تلبية متطلبات الخبرة العملية لتمكنهم من استحقاق الرخصة المهنية الكاملة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد متطلب متعلق بالخبرة العملية للرخص المؤقتة، كما يمكن تجديدها لعدد محدد من المرات، ويعتمد ذلك على المهنة المتقدم بطلب ممارساتها، كما يجب على الأفراد الحائزين مثل هذه الرخصة الامتثال إلى ميثاق الدائرة للسلوك والأخلاقيات المهنية ومعايير التعلم والخبرة العملية ومتطلبات الترخيص ومعايير التطوير المهني المستمر، وتمتد صلاحيتها لمدة عامين.

ولفتت إلى أن النوع الثاني يتمثل في الرخصة المهنية، وهي الشهادة الممنوحة من دائرة تنمية المجتمع لمهنيي الرعاية الاجتماعية، وبموجبها يتم السماح للمهني بمزاولة المهنة في الإمارة، حيث تحتفظ دائرة تنمية المجتمع بحقها في إصدار أحكام تفصيلية لفئات الرخص التي يمكن التقدم لها.

وأوضحت دائرة تنمية المجتمع، أن الرخصة المهنية يتم إصدارها للأفراد الذين استوفوا متطلبات المؤهلات العلمية ومتطلبات الخبرة العملية، مشيرة إلى أنه يوجد متطلب استيفاء الخبرة العملية المقبولة للحصول على الترخيص، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود من المرات وفق شروط وإجراءات التجديد، لافتة إلى أن المعايير السارية على الرخص المهنية تشمل ميثاق السلوك والممارسة والأخلاقيات المهنية لمهني الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، ومعايير التعليم ومعايير التطوير المهني المستمر، كما تمتد صلاحيتها إلى عامين.

وتشمل المؤهلات العلمية الواجب استيفاؤها لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، أن تكون في برامج تعليمية معتمدة محلياً، وأن تكون صادرة عن مؤسسات أو كليات معترف فيها في البلد الأم ومحلياً في الدولة، وأن تكون مصدقة أو معادلة من الجهات التنظيمية ذات الصلة لكل مؤهل من المؤهلات العلمية حسب الإجراءات المتبعة في الدولة، وأن تتوافق مع جميع المتطلبات المحددة في معايير الدائرة للتعليم والخبرة العملية، كما يحق للدائرة مراجعة أي شهادات إضافية يتقدم فيها المتقدم للتثبت منها ومن علاقتها بالمهنة.

الرخصة المؤقتة

حول حاملي الرخصة المؤقتة والراغبين بالتقديم على الرخصة المهنية، أوضحت الدائرة أهمية تقديم دليل يوضح استكمال الخبرة العملية تحت إشراف مهني مرخص بما يحقق مجموعة من الشروط منها، أن يكون مجال الخبرة المكتسبة ذا صلة بالرخصة المتقدم عليها، وأن يكون تحت إشراف مهني يحمل رخصة مهنية، وأن يتم الاعتراف بالخبرة العملية تحت الإشراف، ضمن حالات التدريب الميداني بعد التخرج والعمل الجزئي أو المؤقت والعمل بعقد توظيف رسمي.