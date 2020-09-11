طلبة يطورون ثلاجة ذكية

دبي (وام)

طور طلبة من جامعة دبي ثلاجة ذكية باستخدام تقنية المساعد الصوتي «أليكسا» من أمازون لتوليد التطبيقات الحديثة ومنصة التطوير التي تتيح قراءة محتويات الثلاجة من قاعدة البيانات التي قاموا بإنشائها.

واستخدم الفريق المكون من 4 أعضاء وهم مدير المشروع غيث بيطار والمبرمجة مريم محمد والموثقة عائشة أحمد ومحللة النظام أسماء الهاشمي، تقنية قارئ تحديد الترددات اللاسلكية لبناء قاعدة بياناتهم، وكذلك لقراءة الأسماء والأصناف والوصفات المتوفرة في الثلاجة. كما قام أعضاء الفريق أيضاً بإنشاء موقع رقمي وتطبيق لتتبع الطلبات التي يطلبها المستخدمون من خلال أوامرهم الصوتية. وأشرف الدكتور سامي المنياوي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة، على هذا البرنامج الذي يسمح لأي شخص أن يتفاعل مع الثلاجة الذكية من خلال أسئلة متعددة مثل ماذا يوجد في ثلاجتي؟ ما الذي ينقص ثلاجتي؟ ما الذي يمكنني طهيه «بناءً على العناصر المتوفرة»؟. وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، إن الهدف الرئيس للجامعة إعداد جيل المستقبل لحياتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق، مشيراً إلى تركيز الجامعة على تعليم الطلبة كيفية تسويق أفكارهم وليس فقط إكمال مشاريعهم أو مهامهم الجامعية.