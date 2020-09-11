الإمارات ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل

رحبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل الذي أعلن عنه اليوم الجمعة.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم، بقرار مملكة البحرين وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.