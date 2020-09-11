لا إصابات بين نزلاء «عقابية» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي عن تقديره للجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتاً إلى تميز المنظومة الأمنية بمختلف وحداتها في تقديم مبادرات رائدة بالتعاون مع الشركاء.

وأكدت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع اهتمامها بتوجيهات القيادة الشرطية، موضحة أنها جسدت من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها نموذجاً متميزاً لضمان استمرارية الأعمال للمحافظة على جميع العاملين والنزلاء باتخاذ الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

كما تم مراعاة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا من حيث الوقاية والعلاج وصولاً لحالة صفر في عدد المصابين في المنشآت العقابية والإصلاحية على مستوى إمارة أبوظبي.

وبادرت بتفعيل الخدمات الإلكترونية الرقمية المستحدثة بسياسات ومنهجيات علمية دقيقة، ومنها نظام الخدمة الذاتية (معين) لتمكينهم من تسجيل جميع طلباتهم بجميع المجالات التي تمكنهم من التواصل الداخلي. كما تم التقاضي عن بُعد باستخدام الاتصال المرئي مع دائرة القضاء بأبوظبي وتقديم خدمة نافذتي للاتصال والزيارة عن بُعد، بالتنسيق مع 22 مركزاً شرطياً، والتنسيق مع بنك أبوظبي الأول لتحويل المبالغ المالية لحسابات النزلاء.

وعملت المديرية على توسعة المباني لضمان عدم الاكتظاظ بين النزلاء، وإخضاع المصابين منهم بالفيروس للمراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي وقضايا الجنح لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى التعافي، وصدر العفو عن عدد من النزلاء وتسهيل إجراءات العودة لبلدهم.