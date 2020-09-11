مشروع تدريبي رقمي جديد

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسة الإمارات للاتصالات لمناقشة تنفيذ مشروع تجريبي في مجال التدريب الرقمي التفاعلي والذكي لمنتسبي شرطة أبوظبي بالاستعانة بأحدث التقنيات والبرامج التفاعلية.

وأوضح مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية أنه تم التنسيق مع إدارة البنية التحتية بمركز نظم المعلومات والاتصالات حول المنظومة التدريبية الرقمية وتشكيل فريق عمل لوضع المتطلبات والاحتياجات لتنفيذ المشروع، وإمكانية إطلاق المنظومة التجريبية من خلال منصة معرض جيتكس المقبل في نوفمبر 2020.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي مدير الأكاديمية خلال افتتاحه ورشة تدريبية متخصصة أن الأكاديمية تعمل بنظام التدريب المنهجي (SAT)، موضحاً أنها تأتي مواكبة للتطورات في المجالات الإلكترونية، والتعريف بنماذج التقييم الإلكترونية الحديثة وآلية استخدامها، وتثمين الوقت بسرعة الإنجاز وتعلم مهارات حديثة.