تأهيل موظفي الإنقاذ

دبي (الاتحاد)

نظم مركز شرطة الموانئ بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، دورة السلامة البحرية، لـ230 موظفاً من العاملين في الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي، بهدف رفع كفاءة الأداء في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهم المعارف والعلوم والتجارب والممارسات في السلامة البحرية والأجهزة الملاحية والسباحة وقيادة الزوارق.

وقال العقيد عبيد إبراهيم بن حضيبه السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، إن شرطة دبي تحرص على تدريب وتأهيل المورد البشري ورفده بأحدث العلوم والمعارف التخصصية، لضمان الارتقاء بمستوى العمل والأداء إلى أعلى المستويات، ومنها التأهيل في مجال الأمن والإنقاذ البحري، الذي يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبتوجيهات ومتابعة من سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.