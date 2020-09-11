اعتماد دولي لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية، نظير جهودهم التي أثمرت عن حصول القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على اعتماد إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية، لتكون بذلك مختبرات شرطة دبي الجنائية، أول مختبرات على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد من خارج قارة أميركا الشمالية.

وأشاد اللواء خليل المنصوري خلال التكريم بعمل الفريق الدقيق والمهني، واستيفائهم لكافة المعايير والمتطلبات العالمية، مؤكداً على أن هذا الإنجاز العالمي الجديد لشرطة دبي هو ثمرة جهود نخبة من المتخصصين والخبراء في العلوم الجنائية المختلفة، ما كان له الأثر البالغ في وصول المختبرات الجنائية لشرطة دبي لهذا المستوى المتقدم.