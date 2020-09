محمد بن راشد: أحمد المهيري عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عالم الفيزياء الإماراتي الشاب أحمد عيد المهيري بفوزه بجائزة «نيو هوريزون» NewHorizon المرموقة في الفيزياء، بفضل بحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.

وقال صاحب السمو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» اليوم، «نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء... أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراه في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي».

ونشر الحساب الرسمي لصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم صورة تجمع سموه مع عالم الفيزياء الإماراتي الفذ لدى تكريم سموه له بميدالية فخر الإمارات في يناير 2019، حيث جرى تكريمه باعتباره أول إماراتي يحصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، ولحصوله على درجة الدكتوراه في مجال الفيزياء من جامعة كاليفورنيا، وعلى جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعة كاليفورنيا في مجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.



عالم الفيزياء الإماراتي أحمد المهيري

كما نشر الحساب الرسمي لسموه صورة أخرى للمهيري أثناء ممارسة عمله وأبحاثه المتقدمة في الجامعة.

كانت مؤسسة جوائز الاختراق The breakthrough prize foundation التي يطلق عليها أيضاً اسم «أوسكار العلوم» قد أعلنت عن فوز عالم الفيزياء الإماراتي أحمد المهيري مع فريقه المكون من أربعة علماء بجائزة «نيو هوريزون» بفضل اكتشافه حساب محتوى المعلومات الكمية للثقب الأسود وإشعاعه. ويتكون الفريق بالإضافة إلى المهيري من كل من نيتا إنغلهارتد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهنري ماكسفيلد من جامعة كالفيورنيا - سانتا باربارا، وجيوف بيننغتون من جامعة كاليفورنيا - بيركلي.

وتحظى جائزة «نيو هوريزون» بتقدير كبير في الأوساط العلمية والأكاديمية حول العالم، كما تتمتع بصدى واسع إعلامياً حيث يطلق عليها «جائزة أوسكار للعلوم»، ويشارك نخبة من نجوم الفن والمشاهير في الحفل السنوي كل عام. وتنتشر الأخبار المتعلقة بالجائزة والفائزين بها عبر مختلف الجامعات والقنوات الإخبارية.

وأطلق جائزة «نيو هوريزون» تحالف من مؤسسي أكبر شركات التكنولوجيا والاستثمار الرقمي في العالم، وأبرزهم سيرجي برين، مؤسس «جوجل»، وبريسيلا تشان ومارك زوكربيرج، مؤسس «فيسبوك»، ويوري وجوليا ميلنر وآن وجسيكي. تتم رعاية الجوائز من قبل المؤسسات الشخصية التي أنشأها سيرجي برين وبريسيلا تشان ومارك زوكربيرج، وما هواتينج (شركة تنست الصينية)، وجاك ما (شركة علي بابا) ويوري وجوليا ميلنر وآن وجسيكي.

وتركز جائزة «نيو هوريزون» على تكريم الاكتشافات التحويلية في علوم الحياة والفيزياء والرياضيات. وتعتبر من أكبر الجوائز العلمية قيمةً، حيث وزعت أكثر من 250 مليون دولار كجوائز نالها 3000 عالم منذ انطلاقها في عام 2012.

تقدم دورة هذا العام مجموع جوائز قيمتها 18.75 مليون دولار. ونظراً للوضع الراهن وتفشي فيروس كورونا، أُقيم التكريم هذا العام عن بُعد بدلاً من حفل خاص.

وهناك 3 فئات للجائزة، المسار الأول breakthrough prize وقيمتها 3 ملايين دولار، وقد جرى الإعلان عن 6 فائزين في دورة هذا العام. أما المسار الثاني، فهو معني بالعلماء الجدد New horizon prize وقيمة الجائزة 100 ألف دولار، وقد جرى الإعلان عن 6 فائزين في دورة هذه العالم منهم عالم الفيزياء الإماراتي الفذ أحمد المهيري وفريقه. بالنسبة إلى المسار الثالث، هو جائزة خاصة للعلماء الشباب من النساء قيمتها 50 ألف دولار واسمهاMaryam Mirzakhani New Frontiers Prize وهي عالمة إيرانية تعد من أبرز العلماء الشباب والتي توفيت في العام 2017، وقد جرى الإعلان عن 3 فائزين بهذه الجائزة في دورة هذا العام.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عيد المهيري، الذي يلقب بـ«زميل آينشتاين»، من مواليد عام 1986 وهو أول إماراتي حاصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة «برينستون» بالولايات المتحدة أبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، والصرح الذي عمل فيه الفيزيائي الأشهر عالمياً ألبرت آينشتاين في آخر 20 عاماً من حياته.

حصل المهيري على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، ونال شهادة البكالوريوس من جامعة تورونتو في برنامج علم الهندسة - تخصص الفيزياء، وجائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة. يكرس العالم الإماراتي الشاب وقته في تعزيز الأبحاث الفيزيائية. وقد أنجز بحوثاً تم الاقتباس منها أكثر من 1500 مرة من قبل باحثين آخرين في مختلف أنحاء العالم.