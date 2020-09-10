نائب رئيس الدولة لحمدان بن راشد: دامت عافيتك

آمنة الكتبي (دبي)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بسلامته.

ودعا المولى عز وجل أن يديم على سموه عافيته ويطيل عمره بمحبة أهله شعب الإمارات. ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «أخي وعضيدي حمدان بن راشد.. حللت أهلاً وسهلاً في دارك وبين أحبابك، ونحمد الله على سلامتك، ونسأله أن يديم عافيتك ويطيل عمرك بمحبة أهلك شعب الإمارات».

ويحظى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمحبة الجميع، فيما يساهم من موقعه بأدوارٍ عظيمة في مسيرة التنمية والبناء بالدولة.

تلقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تعليمه الأساسي في دبي قبل أن يلتحق بمدرسة بيل للغات في كامبريدج.

حمدان بن راشد وعدد من الشخصيات (من المصدر)

وأصبح أول وزير للمالية والصناعة في دولة الإمارات عند قيام الاتحاد.

وأنشأ سموه جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عام 1988 التي قادت التعليم للتميز، وغيّرت حياة أجيالٍ وأجيال بتوسعها عبر السنين من دبي لتغطي الإمارات ثمّ دول الخليج، حتى أصبحت عالمية عام 2008 بالتعاون مع اليونيسكو تحت اسم: «جائزة اليونيسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميّزة لتحسين أداء المعلّمين».

كما أسس سموه في 2001 كلية آل مكتوم للتعليم العالي في مدينة دندي باسكتلندا، التي ساهمت في بناء جسور متينة بين الثقافة الإسلامية والأوروبية ببرامجها وشراكاتها الأكاديمية.

عشق الشيخ حمدان بن راشد الخيول والفروسية خلال نشأته وازداد شغفه بها خلال دراسته في بريطانيا.