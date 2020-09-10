هزاع بن زايد يهنئ بعودة حمدان بن راشد من رحلته العلاجية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام، بعودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سالماً غانماً من رحلته العلاجية. ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الصحة والعافية ويحفظه لأسرته الكريمة وأحبته، وعموم الشعب الإماراتي. ودوّن سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد، وعموم أسرة آل مكتوم الكرام بعودة الشيخ حمدان بن راشد سالماً غانماً من رحلته العلاجية، راجين المولى عز وجل أن يمده بدوام الصحة والعافية ويحفظه لأسرته الكريمة وأحبته وعموم الشعب الإماراتي».