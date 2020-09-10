إعادة افتتاح قاعات المناسبات بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إعادة افتتاح قاعتي الاتحاد للمناسبات في أم القيوين ومنطقة فلج المعلا، وفق اشتراطات احترازية ووقائية، وأعلى درجات السلامة للحد من انتشار فيروس «كوفيد– 19».

وقال راشد الحمر، مدير عام المؤسسة، إنه تم تحديد 9 إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة مستخدمي القاعتين، الأولى في أم القيوين، والثانية في فلج المعلا، لافتاً إلى أنه تم تحديد القدرة الاستيعابية للقاعة، كحد أقصى عدد 150 شخصاً، ويسمح لـ 5 أشخاص بالجلوس على كل طاولة، مع ترك مسافة مترين بين الطاولات، ولا يسمح بدخول كبار السن فوق 70 عاماً، والأفراد الذين يعانون مشكلات صحية. وأشار إلى أنه يلتزم من يحجز القاعة، بتنظيم عملية الدخول للقاعة، وعدم إحداث أي تجمعات أو ازدحام خارج القاعة، مع الاستعانة بحواجز تحدد مسار الدخول والخروج في طابور واحد، والمحافظة على مسافة التباعد مترين، مشيراً إلى أنه في حال وجود حفل زفاف، يجب على المدعوين الالتزام بتحية العريس والعروس عن بُعد، وعدم التصافح أو العناق.

وأضاف أن اللائحة الوقائية ألزمت العاملين بارتداء الأقنعة والقفازات، كإجراء احترازي، للوقاية من انتقال أي عدوى الفيروس، ويمنع الدخول إلى القاعة من دون الأقنعة، لافتاً إلى أنه يمنع دخول من تزيد حرارته على 38 درجة مئوية، ويجب الاستعانة بعمالة متفرغة لقياس درجة الحرارة للضيوف في «مناسبات السيدات»، كما يجب على الضيوف ارتداء الكمامة.