إغلاق 12 منشأة غير ملتزمة في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 12 منشأة ثبت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيدـ 19)، بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود بطاقة صحية للعاملين.

كما نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة متمثلة بشعبة التفتيش جولات تفتيشية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر يونيو وحتى أغسطس من العام الجاري للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر وللتأكد من استيفائهم وتطبيقهم جميع الاشتراطات الصحية وإتباع القوانين وكذلك التزامهم بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية حيث بلغ عددها 2678 جولة تفتيشية على منشآت منها 1623 محلا، وأسواق اللحوم والأسماك 467، 588 صالوناً نسائياً ورجالياً، كما تم إنذار 198 منشأة، وتحرير 265 مخالفة، ومصادرة (356) كلجم من مواد غذائية، و31.148 كجم من مواد استهلاكية، ومخالفة 16 سيارة للشروط الصحية.

ودعت البلدية جمهورها للتعاون والتقيد بالتعليمات و بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وعلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.