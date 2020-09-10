«أندية الأصالة» تعزز دمج كبار السن في المجتمع

آمنة النعيمي (الشارقة)

تقدم أندية الأصالة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خدمات وبرامج يومية لكبار السن على مستوى أفرعها التسعة، في إطار خطتها الهادفة لدمج كبار السن بالمجتمع.

وجاءت فكرة الأندية لتقديم حزمة من البرامج والأنشطة التي تتيح ممارسة الفعاليات خلال الفترة النهارية، في مجالس ومراكز ترفيهية صحية ورياضية واجتماعية بالقرب من الأماكن السكنية، لضمان اندماج فئة كبار السن بالمجتمع، وتحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار السن من خلال خلق بيئة تواصلية فعالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل.

وتقدم أندية الأصالة المخصصة لكبار السن خدماتها في مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، ومليحة، والمدام، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والبطايح.

وتعمل الأندية ضمن مشروع الخطة السنوية، وفق رؤية وأهداف الدائرة الاستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن في جميع المجالات التي يحتاجها كبار السن، والتي تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والمهنية والتنموية والدينية والثقافية والترفيهية، لتلبية التطلعات كافة، ولتحقيق رؤية مستدامة لاستراتيجية الشارقة مدينة مراعية للسن.

ويقدم النادي أنشطته لمنتسبيه في الفترة الراهنة عن بُعد عبر تطبيق منصة «زووم»، ومجموعات تواصل «واتساب»، بالإضافة إلى الاتصال اليومي عبر الهاتف لمن لا يمكنه استخدام التطبيقات الذكية.

وتم عبر «واتساب» تفعيل مجموعات لتلاوة القرآن الكريم وختمه وحفظ قصارى السور، كما يتضمن «واتساب» مجموعة البرامج التثقيفية والصحية، بالإضافة إلى إرسال الصور والفيديوهات التعليمية والتمارين الرياضية.