شرطة عجمان تكرم «أقدر»

عجمان (وام)

كرَّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، تقديراً لجهوده المتميزة في التعاون مع شرطة عجمان في تنفيذ البرنامج الصيفي لدورة شرطة المستقبل.

وعبر قائد عام شرطة عجمان عن اعتزازه بمشاركة «أقدر» في تنفيذ البرنامج الصيفي لشرطة المستقبل في دورته الواحدة والعشرين للذكور والثالثة للإناث، والتي تم تنفيذها عبر برنامج الاتصال المرئي عن بُعد، والذي أسهم في نجاح البرنامج من خلال توفير برامج تدريبية افتراضية للطلاب المشاركين في الدورة، ومنحهم شهادات مشاركة معتمدة من أكاديمية أقدر.

وسلَّم الدكتور المستشار إبراهيم الدبل درعاً تذكارياً لقائد عام شرطة عجمان، مؤكداً أن التعاون مع شرطة عجمان في تنفيذ البرنامج الصيفي لشرطة المستقبل هو واجب وطني لدعم وتمكين جيل المستقبل وتسليحه بالعلم والمعرفة والثقافة، مشيداً بجهود وإنجازات شرطة عجمان في مجال تدريب أشبال شرطة المستقبل.