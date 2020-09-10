5 ملايين درهم من «الشارقة الخيرية» لمستشفى القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

سلمت جمعية الشارقة الخيرية إدارة مستشفى القاسمي شيك تبرع بقيمة 5 ملايين درهم عن تكلفة علاج الحالات المرضية المتعثرة في دفع المبالغ المتراكمة عليهم نظير الإقامة والعلاج بالمستشفى.

تسلم شيك التبرع من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، صباح أمس بمقر المستشفى.

وأوضح القاسمي أن التبرع سيغطي تكاليف العلاج عن 375 حالة تلقت العلاج بالمستشفى وعجزت عن سداد التكلفة، وتمت دراستهم بدقة من قبل الباحثين المعنيين في إدارة المساعدات، ومنهم حالات قسطرة القلب، وعمليات جراحية، ونساء وولادة، وجلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي، وهي جميعها حالات تستوجب الحصول على العلاج والخضوع العاجل للجراحة، تجنباً لحدوث أية مضاعفات.