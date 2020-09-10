تعزيز الشراكة المجتمعية في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

بحث مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم، مع مجلس مدينة دبا الحصن، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، أوجه التعاون وأطر الشراكة المجتمعية لتحقيق تكامل الأدوار بين المجلسين، بما يخدم الأجيال ويحقق الغايات الوطنية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن إلى مجلس المدينة بمقره، ضم محمد راشد رشود الحمودي رئيس المجلس،

وأعضاء المجلس أحمد راشد الهنداسي، وعبدالله محمد الريامي، وعلي محفوظ خميس، حيث استقبلهم سليمان محمد بن جمعوه رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، وذلك في حضور الأعضاء محمد حسن الظهوري نائب رئيس المجلس، ومحمد أحمد بن يعروف، وخميس علي خصاو النقبي.