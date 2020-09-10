بنك «هبوعليم»: نتطلع لتعاون مع بنوك الإمارات

علاء المشهراوي (القدس)

أكد الرئيس التنفيذي لبنك «هبوعليم» دوف كوتلر، أمس، أن أكبر بنوك «إسرائيل» يتطلع إلى التعاون المصرفي مع البنوك الإماراتية، عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في منتصف الشهر الجاري.

وقال كوتلر: «إن علاقات مصرفية تسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين الشركات»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي في الإمارات عقب التوقيع على المعاهدة الأسبوع المقبل».

وكان عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورونن بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقعا مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي في بداية الشهر الجاري.

واتفق الجانبان، خلال لقاء جمعهما في أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات وإسرائيل، بحضور مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.