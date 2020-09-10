تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير تقنيات صحية

القدس (رويترز)

أفاد مركز شيبا الطبي في إسرائيل وأبيكس الوطنية للاستثمار بالإمارات، أمس، أنهما وقعا اتفاقا مبدئياً لتطوير تقنيات تتعلق بالرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الخليج.

ومذكرة التفاهم هذه، هي أول تعاون معلن بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية، بعد اتفاق البلدين، الشهر الماضي، على إقامة علاقات اعتيادية بينهما. وقال يوئيل هاريفين، مدير القسم الدولي في مركز شيبا الطبي: «من المرتقب توقيع اتفاق نهائي بحلول 21 سبتمبر». وأضاف: «إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام التعاون على صعيد الابتكار الطبي، والتدريب المهني، والسياحة الطبية، وعلاج كوفيد-19».

وتابع قائلاً: «استعنا بتكنولوجيا التليمديسن (العلاج عن بعد) الإسرائيلية القائمة بالفعل، والتي تسمح لنا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى كورونا، مع تقليل خطر إصابة الطواقم الطبية لأقل درجة ممكنة، وهو أمر محل اهتمام كبير في الإمارات». وجاء في بيان مشترك أن «شيبا» و«أبيكس» سيشكلان مركز ابتكار في الخليج، استناداً إلى منصة بيانات «شيبا» الضخمة. ومنذ الإعلان في 13 أغسطس، عن إقامة علاقات اعتيادية، بدأت شركات إسرائيلية وإماراتية في العمل باتجاه التعاون في قطاع المصارف وغيره.

وخلال الشهر الماضي، وبعد الإعلان عن الاتفاق الدبلوماسي مباشرة، وقعت «أبيكس» اتفاقاً مع مجموعة «تيرا» الإسرائيلية للتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك ما يخص جهاز اختبار. وبحسب خبراء ومحللين، من المرتقب أن يخدم التعاون بين الإمارات وإسرائيل في القطاعات الطبية والصحية، منطقة الشرق الأوسط بأسرها، لاسيما في ضوء المساعي المشتركة للتوصل إلى علاج لوباء كورونا المستجد.

والمرتقب التوقيع الرسمي على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الجاري، في واشنطن.