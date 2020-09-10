7 فوائد رئيسة لاستثمار الإمارات في قطاع الفضاء

ناصر الجابري (أبوظبي)

قالت وكالة الإمارات للفضاء، إن هناك 7 فوائد رئيسة لاستثمار الدولة في قطاع الفضاء، أهمها استقطاب ودعم الطلاب لدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبناء قدرات جيل مميز ومتمكن قادر على قيادة قطاع الفضاء مستقبلاً، إضافة إلى مضاعفة أنشطة البحث والتطوير ودعم ثقافة الابتكار.

ووفقاً، لقائمة الفوائد التي حددتها الوكالة وتلقت «الاتحاد» نسخة منها، فإن الاستثمار في قطاع الفضاء يعد ركيزة أساسية من ركائز القطاع المرتبطة بالاقتصاد الوطني، حيث تعمل المستهدفات على تحقيق توجهات السياسة الوطنية للفضاء، عبر تحديد نهج عالي المستوى لتسهيل الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والرؤية المئوية 2071.

وأشارت الوكالة إلى أن الفوائد تتضمن استدامة نمو الشركات العاملة في قطاع الفضاء، والتي تعد شريكاً رئيساً في منظومة العمل الفضائي، عبر الوجود الفاعل للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الفضائية ومشاركته في المشاريع ذات الارتباط بالاستخدامات والتطبيقات الفضائية المتعددة، حيث يضمن الاستثمار تواصلاً في نسب النمو المستهدفة للشركات، بما يؤدي إلى استقطاب وجذب المزيد منها للانخراط في القطاع.

ولفتت الوكالة إلى أن استثمار الدولة يسهم في تعزيز مكانتها العالمية في مجال الفضاء، كمنصة دولية جاذبة للهيئات والشركات الدولية في القطاع، بما يرسخ من وجود الدولة الفاعل ضمن أبرز الدول المنخرطة في الاقتصاد الفضائي العالمي، وهو الأمر الذي يسهم في إبراز برنامج الإمارات الفضائي وممكناته العلمية والاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من العائد والمردود الإيجابي.

وأوضحت الوكالة، أن فوائد الاستثمار تتضمن أيضاً زيادة مساهمة قطاع الفضاء الدولي في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز سبل الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخططها تجاه استشراف المستقبل، عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في السنوات المقبلة، والتي تضمن تحقيق المعرفة والعلم للكوادر الوطنية الناشئة، بما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وجاذبيته لمختلف أصناف الشركات.

وبينت الوكالة، أن الاستثمار يعزز من تعزيز الشراكات على المستوى الوطني العالمي، من خلال إبرام الاتفاقيات وعقد الشراكات مع مختلف الجهات، وهو ما يؤدي إلى إنجاز المستهدفات المطلوبة المشتركة في فترات زمنية أقل وبعوائد أكبر، كما يعزز من تبادل الخبرات والتجارب والإمكانيات وبحث أحدث الأساليب العلمية المتبعة والاستخدامات والتطبيقات الفضائية الراهنة، كما يؤكد دور الدبلوماسية الفضائية في رفد الدولة بالمزيد من الشركاء الاستراتيجيين.

ويصل حجم استثمارات الدولة إلى نحو 22 مليار درهم في القطاع، حيث تواصل وكالة الإمارات للفضاء جهودها الهادفة إلى تعزيز الجوانب الاستثمارية الخاصة بالقطاع، وهو الأمر الذي يحقق استدامة القطاع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز من القدرات الفضائية الخاصة في الدولة.