«التخطيط الاستراتيجي» في محاضرة «جمعية الإمارات»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان التخطيط الاستراتيجي في مقرها بمنطقة الظيت برأس الخيمة بعد فترة انقطاع مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

جاءت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد النور جاد الله – خبير في المجال الاستراتيجي. انطلاقاً من الدور المهم والمستمر الذي تلعبه الجمعية في رفع كفاءة موظفي الحكومة، من خلال وضع الاستراتيجيات لبرامج التدريب التي تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية وإكسابهم المعارف والمهارات لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن.

تناولت المحاضرة عدداً من المفاهيم والتعريفات المتعلقة بماهية التخطيط الاستراتيجي، وما هي الطرق المتبعة فيه، لاتخاذه قاعدة أساسية في جميع الإدارات، سواء كانت للقطاعات الحكومية أوالخاصة.