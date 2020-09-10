«صندوق الوطن» يطلق أولى حلقات «موهبتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق الوطن أول سلسلة من برامج «موهبتنا» الإرشادية للتقديم على الجامعات خلال معسكر افتراضي استغرق ثلاثة أسابيع مكثفة بمشاركة 60 طالباً إماراتياً موهوباً، ووفر فرصة لطلاب المدارس الثانوية الإماراتيين الموهوبين لتمهيد ودعم عملية تحديد مساراتهم الأكاديمية للتقديم لمرحلة التعليم العالي في أفضل الجامعات في العالم، مما يعزز استراتيجية الصندوق في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يقود مسيرة التقدم في كافة المجالات.

وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لصندوق الوطن أثناء مناقشة رؤية مبادرة «موهبتنا» ودورها في تنمية الشباب والبلاد: «نحن في صندوق الوطن نهدف إلى تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين مواطني دولة الإمارات والمجتمع من خلال توفير فرص النمو والتطور وإطلاق العنان لإمكاناتهم ومهاراتهم المختلفة للمساهمة في تنمية وازدهار الدولة».

وأضاف «من خلال مبادرة «موهبتنا»، نسعى إلى اكتشاف 2000 طالب موهوب ورعاية 500 منهم على الأقل من خلال برامجنا الإثرائية المختلفة، والعمل على إتاحة الفرصة لهم للدراسة في أفضل الجامعات في العالم».

وقال يهدف برنامج الإعداد للجامعات إلى تدريب وتوجيه طلاب «موهبتنا» الذين يلتحقون بالصفين الحادي عشر والثاني عشر، وذلك من خلال تعريفهم على عملية التقديم للجامعات، ومساعدتهم في تحديد التخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم الأكاديمية، وزيادة الوعي بفرص المنح الدراسية المتاحة، فضلاً عن تبادل الخبرات من خريجي الجامعات المتفوقين».

وبهدف الاستعداد المبكر لعملية التقديم على أفضل الجامعات في العالم شارك في الحلقة الأولى من البرنامج 60 طالباً وطالبة موهوباً من مختلف الإمارات في الدولة من خلال تدريب مكثف يمتد لثلاثة أسابيع، حيث يشاركون في ورش عمل حول عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.

كما تشمل موضوعات ورش العمل اختيار الجامعة المناسبة، والدورات، والبرامج وإعداد السيرة الذاتية والتدريب على الاختبارات الموحدة مثل «سات»، وكتابة البحوث.

وقال الرائد عبدالله صالح الجنيبي، رئيس قسم الاستقطاب في شرطة أبوظبي: «نحرص على استقطاب أفضل المواهب الإماراتية والاستثمار في قدراتهم بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع، ومن هنا تنطلق شراكتنا مع صندوق في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية، وتوفير كافة سبل الدعم لهم من خلال برنامج المنح والبعثات المميز التابع لشرطة أبوظبي والذي يدعم مسيرتهم التعليمية في أعرق الجامعات العالمية».

كما سمح البرنامج للطلاب بالمشاركة والتفاعل مع مجموعة من الخريجين الإماراتيين من أفضل الجامعات في العالم والمعلمين ذوي الخبرة العريقة في مجال الإرشاد الأكاديمي.

من جانبه أكد فهد العامري، من ديوان ولي عهد أبوظبي، بأن مشاركته في برنامج الإعداد للجامعات التابع لمبادرة موهبتنا «تأتي من إيماني الراسخ بأهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية التي تعد اللبنة الأساسية في عملية التقدم والتطور التي تشهدها دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام». وأضاف: «كانت رسالتي للطلبة من خلال مشاركتي في البرنامج تتركز حول أهمية استثمار مواهبهم وتطويرها من خلال الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والاستعداد المبكر للدراسة الجامعية، واختيار التخصص المناسب والجامعة الأفضل التي ستثري رصيد الطالب المعرفي، وستوفر فرصاً أخرى لاكتساب مهارات وخبرات جديدة والاطلاع على ثقافات مختلفة».

البعثات

يخصص البرنامج يوماً لتسليط الضوء على فرص البعثات والمنح الدراسية المتاحة لمواطني دولة الإمارات للدراسة داخل الدولة وخارجها بحضور مكاتب البعثات من الشركاء الحكوميين، منهم وزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون الرئاسة، ودائرة التعليم والمعرفة والجهات الأخرى مثل شرطة أبوظبي، أدنوك، جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز الوطني للأرصاد ومركز راشد بن محمد لعلوم الفضاء.