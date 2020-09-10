«الإمارات للتكنولوجيا» تبحث تخصصات لمواكبة العصر

أبوظبي (الاتحاد)

بحث اجتماع لكلية الإمارات للتكنولوجيا رؤية وأهداف الكلية خلال العام الجديد، والاستراتيجية المستقبلية خلال الفترة القادمة، وخطة الكلية للعام الجديد، فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي.

كما استعرض الاجتماع خطة كلية الإمارات للتكنولوجيا التوسعية لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية، وتطوير المادة العلمية، وذلك بتزويد برامج دراسية جديدة في جميع التخصصات لتواكب تكنولوجيا العصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس، ضم جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكلية الإمارات للتكنولوجيا برئاسة الدكتور عبد الرحيم صابوني، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.