أمطار على المناطق الوسطى والشرقية

عائشة الكعبي (الشارقة)

هطلت أمس الخميس كميات من الأمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ولفترات متفاوتة على المناطق الوسطى والشرقية من الدولة، مصحوبة برياح شديدة.

وتركزت السحب الركامية على منطقة شوكة التابعة لإمارة رأس الخيمة، وفلي وخضيرم والمعاشي والند والمدام التابعة لإمارة الشارقة، كما هطلت أمطار غزيرة على منطقة نزوى في دبي، وتعرضت منطقة الصبيغة ومزيرع ومصفوت التابعة لإمارة عجمان لموجة من الرياح الشديدة والغبار. وأدى سقوط الأمطار المتواصلة إلى جريان بعض الشعاب والأودية في منطقة فلي وخضيرم، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.