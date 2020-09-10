تعاون بين «الطرق» و«الاتحاد للطيران»

دبي (وام)

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وفداً من إدارة التميز الحكومي بمجموعة الاتحاد للطيران على أفضل الممارسات في مجال التميز المتبعة وآليات العمل بهذا الشأن في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتعزيز العمل المؤسسي مع الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد بحضور فوزية الوطني مدير إدارة التميز والريادة في الهيئة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، ومروان راشد بن هاشم مدير أول الشؤون الدبلوماسية والتميز الحكومي بمجموعة الاتحاد للطيران وعدد من المعنيين من الجانبين.

وذكرت فوزية الوطني أن اللقاء تضمن اطلاع الوفد على الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات والهيكل التنظيمي لإدارة التميز وآليات العمل التي تعمل من خلالها، والنجاحات التي حققتها الإدارة في أتمتة خدماتها وأنظمتها المستخدمة في إدارة برامج التميز وكذلك آلياتنا المتبعة في المشاركات بالجوائز العالمية والإقليمية والمحلية والمؤشرات الخاصة بقياس مستوى أداء العمل المؤسسي.