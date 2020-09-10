شرطة الشارقة تنجز 48 ألف معاملة عبر «سهل»

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكثر 48 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري عبر أجهزة «سهل»، المتوفرة في مختلف مناطق الإمارة.

ووفرت الشرطة 15 جهازاً في مراكز الشرطة والجامعات والتسوق، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات على المتعاملين، وتقدم الأجهزة إمكانية دفع المخالفات المرورية، وتجديد ملكية المركبات والأرقام المحجوزة، وإصدار ملكية بدل فاقد، التي تصدر في زمن قياسي لا يتعدى الدقيقتين.

وقال النقيب جابر أسد، مدير فرع التنسيق للمناطق الخارجية بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، إن شرطة الشارقة تسعى لإسعاد المتعاملين من خلال تقديمها خدمات متميزة وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية في استخدام أحدث التقنيات والوسائل، تمكنها من إنجاز المعاملات إلكترونياً، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية والمتعددة، الذي يوفرها جهاز «سهل»، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات في فترة قصيرة، تسهم في إسعاد ورضا المتعاملين.