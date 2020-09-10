شرطة دبي تكرم فرق الدراجات الهوائية لـ«ملتزمون»

دبي (الاتحاد)

كرم العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم أحمد الحداد، رئيس قسم شؤون السرايا، والوكيل أول أديب علي جابر، مسؤول شعبة الدراجات الهوائية عدداً من أفراد فريق الدراجات الهوائية المعنيين في القناة المائية وند الشبا، وذلك لنشاطهم الملحوظ وعملهم الدؤوب في تنفيذ مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة» التي أطلقتها الإدارة العامة مؤخراً، بهدف مساعدة الجمهور من مستخدمي الدراجات الهوائية، وتقديم النصح والإرشاد والتوجيهات الخاصة بإجراءات السلامة.

وقدم العميد راشد الفلاسي شكره للمكرمين، تقديراً لجهودهم في تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

وبدورهم، عبر المكرمون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين جاهزيتهم للعمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء الذي يعكس صورة مشرفة عن شرطة دبي.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أطلقت مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة» في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين في هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، وميدان، بهدف توعية سائقي الدراجات الهوائية، في المضامير الخاصة بالدراجات الهوائية، بإجراءات السلامة.