جلسة لتطوير الخدمات الذكية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار في شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وإدارة إسعاد المتعاملين، جلسة حوارية مفتوحة عن بُعد بعنوان «المراكز الذكية وتحديات المتعاملين»، بهدف تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها المراكز الذكية والتحديات التي يواجهها المتعاملون، وإشراك الجمهور في تطوير هذه الخدمات من خلال الاستماع لتجاربهم واقتراحاتهم، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

قدم الجلسة العقيد الدكتور منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والرائد أحمد بن فهد، مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي والمراكز الذكية، بحضور عدد من الضباط المتخصصين وجمهور من المتعاملين.

وأكد القرقاوي، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بمستوى الخدمات الذكية المقدمة للجمهور، سعياً منها للارتقاء بالخدمات إلى المستوى الذي يضمن تحقيق جودة الحياة.