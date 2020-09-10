عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع معالي لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين.

واستعرض سموه ومعالي وزير الخارجية الإيطالي، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها التطورات في الشأن الليبي.

كما تطرق الجانبان إلى معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها الهام في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.