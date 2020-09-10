وزير رواندي يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده

كيجالي (وام)

أشاد معالي البروفيسور نشوتي مانسي وزير الدولة بوزارة الخارجية، المسؤول عن مجتمع شرق أفريقيا في رواندا، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء. جاء ذلك خلال لقاء هزاع محمد خرصان القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، مع معالي البروفيسور نشوتي مانسي.

وأشار معاليه إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب. من جانبه، أكد سفير الدولة عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات، والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية على مواصلة العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

واستعرض السفير ومعالي الوزير، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.