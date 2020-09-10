منصور بن زايد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء الهندي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، معالي سوريش برابهو المبعوث الرسمي لرئيس وزراء الهند في قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وبحث سموه مع مبعوث رئاسة الوزراء الهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات كافة، بما يعود بالخير والتقدم والازدهار للدولتين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان دور قمة العشرين، التي ستنعقد يومي 20 و21 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، في تطوير الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تبعات أزمة «كوفيد -19»، ما يضمن تعافي الاقتصاد العالمي.