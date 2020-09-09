الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى باراغواي لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية الباراغواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة فيروس كوفيد-19 والحد من انتشاره.

وصرح حسين علي بن هلال النقبي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى بوينس آيرس «تحظى جمهورية الباراغواي بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أميركا الجنوبية، حيث تعمل على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة».

وأضاف النقبي «يأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم إلى جمهورية الباراغواي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على كافة الصعد مع جمهورية الباراغواي خاصة في المجال الصحي، من خلال توفير المزيد من الحماية للعاملين من الطاقم الطبي في مواجهة الجائحة».

يشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1385 طناً من المساعدات لأكثر من 117 دولة، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.