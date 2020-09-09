حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي لأكاديمية الشرطة

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2020م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري، يُصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للأكاديمية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويُلغى المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2018م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.