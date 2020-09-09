تفاهم بين «التغير المناخي» و«دبي الأكاديمية العالمية»

دبي ( الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن شراكة استراتيجية مع «مدينة دبي الأكاديمية العالمية»، و«مجمع دبي للمعرفة»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات في مجالات البيئة، والعمل من أجل المناخ.

ووقع مذكرة التفاهم، سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، ومحمد عبدالله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة.

وقال سلطان علوان: «إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، يمثل إحدى أولويات دولة الإمارات، وهدفاً استراتيجياً للوزارة، لذا يجرى العمل على تحقيقه عبر منظومة متكاملة من الجهود، تضم إيجاد بنية تشريعية وقانونية تضمن هذه الحماية، وإطلاق برامج ومشاريع تعزز مستوياتها وتضمن استدامتها».

ومن جانبه، قال محمد عبد الله: «مع وجود أكثر من 27000 طالب جامعي بمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، تترسخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للمواهب المحلية والدولية، ما يؤكد القدرة التنافسية العالمية للإمارات العربية المتحدة كمركز تعليمي، نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم، وتبني الابتكار طريقاً لمستقبل تتنفس فيه الكرة الأرضية هواء نقياً».