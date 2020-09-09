في تعميم أصدرته «الثقافة والشباب».. دعوة للالتزام بنظام الإعلام الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

دعت وزارة الثقافة والشباب مسؤولي المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية إلى الالتزام بنظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته بالأمس على ضرورة التقيد بما ورد في القوانين والأنظمة ونظام المحتوى الإعلامي الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 لسنة 2017، ونظام الإعلام الإلكتروني.

وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على كل من يمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة التراخيص الإعلامية. كما يجب الالتزام بمعايير الإعلانات وخاصة تلك المتعلقة بضوابط الإعلانات الصحية المعمول بها في وزارة الصحة، والحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة على الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية وأية مستحضرات لها علاقة بالصحة.

وأكد التعميم على الالتزام بشروط الإعلان وأن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط -بأية طريقة كانت- مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى. وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.

وحذر التعميم من استخدام أساليب وعبارات إعلانية بطريقة غير مباشرة توحي بأن الشخص المعلن يستخدم المادة أو المنتج، حيث إن ذلك لا يعفي صاحب الحساب من الحصول على التراخيص والالتزام بالضوابط والشروط.

وأكد التعميم أهمية تحديد هوية الإعلان واستخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن بقية المواد الأخرى التي تنتشر على الحساب ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، وفواصل زمنية في حالات البث. ووضع عبارة تشير إلى المادة الإعلانية، وذلك من خلال استخدام عبارة أو هاشتاغ «مادة إعلانية»، أو «إعلان»، أو «إعلان مدفوع» بشكل واضح، غير مصحوبة بهاشتاغات عديدة بحيث تصعب رؤيتها. لافتاً إلى أن استخدام عبارة «شكراً لـ... الجهة المعلنة» أو بالتعاون مع... «لا تعتبر كافية للإفصاح عن كون الإعلان تجارياً من عدمه».