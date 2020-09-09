بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. «تنمية المجتمع» تطمئن على مصابي حادث التسرب

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، زار وفد من دائرة تنمية المجتمع مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان على المصابين في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي جراء تسرب للغاز في أحد المطاعم.

وكان سموه قد وجه الدائرة بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أنواع الدعم، متمنياً سموه لهم الشفاء العاجل. ضم وفد الزيارة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل الدائرة، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، يرافقهم عدد من المسؤولين.

وأكد الخييلي، خلال زيارته للمصابين وذويهم حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الدعم اللازم لهم لتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وضمان مستوى معيشة وحياة كريمة لجميع المقيمين في أبوظبي، متمنياً لهم الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، وأن الدائرة تحرص على توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بمختلف شرائحهم وجنسياتهم وثقافاتهم، لضمان تعزيز جودة حياتهم وتوفير مستوى معيشة لائق للجميع.

وأضاف معاليه: بالتعاون مع الجهات المختصة سارعت الدائرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً إلى التواصل مع كافة الذين تضرروا من الحادث لمساعدتهم في تخطي هذه المحنة وتوفير الدعم اللازم حسب احتياجاتهم، ويعمل القطاع الاجتماعي في أبوظبي على توفير سبل الحياة الكريمة، إلى جانب وضع أسس راسخة تعزز من التلاحم المجتمعي والمشاركة المجتمعية مما يساهم في تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته.