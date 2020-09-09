ماجد السويدي.. سفير غير مقيم للدولة لدى إمارة أندورا

أندورا (وام)‏

قدم ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم للدولة لدى إمارة أندورا، إلى سمو الأمير المشارك للإمارة غبطة الكردينال إنريكي فيفيس، بحضور معالي ماريا أوباتش وزيرة خارجية إمارة أندورا، وذلك في قصر أسقفية لا سيو دي أورخيل بمدينة «ييدا» الإسبانية.

ونقل السفير خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده، تحيات القيادة الرشيدة، لسمو الأمير وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى إمارة أندورا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بينهما.