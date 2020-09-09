«فاطمة بنت هزاع الثقافية» تبتكر مدارس عائمة لطلبة بنجلاديش

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة فاطمة بنت هزاع، مبادرة تعليمية بالشراكة مع مراد بن عياد، مستشار الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية حول الاستدامة وتغير المناخ، لإشراك الشباب الإماراتي في اقتراح حلول مستدامة، لتطوير المجتمعات المتضررة من الفيضانات وارتفاع مستويات المياه.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية: «من خلال هذه الشراكة، تهدف مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، إلى إشراك يافعي دولة الإمارات في قضية عالمية، وطرح تحدٍ علمي للطلاب، ليضعوا علمهم في خدمة وإيجاد حلول واقعية».

وبتعاون بين كل من مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، والمؤسسة غير الربحية Shidhulai Swanirvar Sangshtha في بنجلاديش، تشارك 3 فرق طلابية من جامعات الإمارات وأميركية الشارقة ومانيبال في دبي، في تحدي تصميم مدارس عائمة لمواجهة الفيضانات في بنجلاديش يتسم بالكفاءة وسعة الحيلة وسهل التنفيذ يعمل كقارب، بالإضافة إلى فصل دراسي للطلاب في بنجلاديش المتضررين من الفيضانات، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يقترح الطلاب حلولاً للارتقاء بالظروف المعيشية للمجتمعات الضعيفة.

وتمتد المبادرة التي انطلقت هذا الشهر، على مدى 15 أسبوعاً من البرمجة النشطة للأبحاث والاجتماعات وحلقات النقاش ومراجعات التصميم والجوائز النهائية لمكافأة الإبداع.