دبي تستضيف «تحالف» المجتمعات المقاومة للكوارث

دبي (وام)

طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول مبادرة في المنطقة العربية لتحقيق النتائج المرجوة من أهداف «إطار سنداي» بطريقة شفافة وشاملة توفر تأثيراً قابلاً للقياس، من خلال منصة تحالف للقطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث «أريز».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، أمس الأول، لتحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث في برج خليفة، برئاسة سوجيت موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث،

والدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات والمستشار في حكومة دبي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة دينا عساف، وحضور عدد من المسؤولين من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وقال سوجيت موهانتي: نشهد اليوم تحركاً ملحوظاً بقيادة القطاع الخاص الإماراتي، لإنشاء أول تحالف وطني للقطاع الخاص في المنطقة العربية، ووضع خريطة طريق للدول العربية الأخرى.

وقالت الدكتورة دينا عساف: «عملت الأمم المتحدة على مدى 75 عاماً الماضية على مجابهة العديد من التحديات العالمية، ونشر الوعي والتقدم في جميع أنحاء العالم، وكانت الإمارات دوماً محط الأمل والعزيمة في المنطقة، وإن دور القطاع الخاص بالدولة، ومساهمته في الحد من مخاطر الكوارث، لا يضمن فقط مجتمعاً أكثر مرونة واستعداداً، لكن يتيح أيضاً إحراز تقدم سريع نحو أهداف التنمية المستدامة».

تم خلال الاجتماع الأول الإعلان عن أهداف التحالف الإماراتي للقطاع الخاص، والهيكل التنظيمي، والتزامات العمل التطوعي، وخطة العمل المشتركة للعامين 2020-2021، وتعيين مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور محمود البرعي، وأحمد رياض رئيساً مشاركاً، والدكتور طارق نزامي نائباً للرئيس.

وسيتم إطلاق تحالف القطاع الخاص الوطني الإماراتي في الاجتماع الخامس للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، والمقرر عقده في نوفمبر 2020.