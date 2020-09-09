مبادرة لعودة آمنة للمدارس بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة مبادرة «العودة الآمنة للمدارس»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومنطقة الشارقة التعليمية، بهدف تأهيل الطلاب للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا، وتذكيرهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، لضمان سلامتهم، كما عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وثيقة للإرشادات والإجراءات، الخاصة بإعادة فتح المدارس الخاصة للعام الدراسي 2020-2021، والخاصة بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية، التي يجب أن تتبعها المدارس، من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة بالمدارس.

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة: إن الهيئة تسعى للتعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر، تحقيقاً لرؤيتها بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، مشيراً إلى أنها أطلقت المبادرة، تماشياً مع دليل العودة للمدارس في ظل جائحة كوفيد- 19، الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص، للعمل به في مدارس إمارة الشارقة، والذي يوضح إجراءات السلامة في المدارس للحد من انتشار الفيروس وإدارة المخاطر، وتوعية الأبناء وتدريبهم على الإجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحددها المنشأة التعليمية، مع توجيه الطالب بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المنشأة التعليمية والحافلة.

بدوره، أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حرص الهيئة على توسيع نطاق شراكاتها، وتعاونها مع مختلف الجهات، بهدف تعزيز أركان المنظومة التعليمية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية.

وتركز الوثيقة التي أطلقتها الهيئة على إجراءات الصحة والسلامة، التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة، خاصة في ما يتعلق بالمواصلات والنقل المدرسي، وتدابير وصول الطلبة إلى المدارس ومغادرتهم لها، كما أنه يجب على السائقين ممارسة كافة إجراءات وبروتوكولات السلامة، ومنها ضرورة وحتمية تعقيم الحافلات المدرسية بصفة يومية، وتحديد نقاط محددة لمداخل الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة، لضمان انعدام الازدحام والتجمعات، واستخدام الحافلات المدرسية بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50%، ووضع ملصقات على المقاعد في كل حافلة، وفحص حرارة الطلبة قبل الصعود إلى الحافلة المدرسية، للتأكد من سلامتهم، ولا يسمح للطالب بصعود الحافلة المدرسية إذا كان ارتفاع درجة الحرارة واضحاً.

وفي حالة الاشتباه لوجود مصاب من بين الطلبة، فإذا بدأت تظهر أعراض فيروس كوفيد- 19 على أحد الطلبة أثناء ركوب الحافلة المدرسية، فينبغي اعتباره حالة كوفيد- 19 مشتبهاً بها، ويكون الإجراء الفوري هو التأكد من جلوس الطالب على بعد مترين من بقية الأطفال، ويجب على معاون الحافلات أن يقوم مباشرة بإبلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة، والذي عليه الاتصال مباشرة بإدارة المدرسة وولي أمر الطالب أو المسؤول عنه، وإن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة لمنازلهم، فينبغي توصيل الطالب المشتبه بإصابته أولاً، أما إن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة إلى المدرسة، فينبغي حينها عزل الطالب وإرساله إلى المنزل، ولا يعود الطالب إلى المدرسة قبل ظهور نتيجة فحص PCR، ويتم تعقب كافة الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب، سواءً من الكادر أو ركاب الحافلة، الذين يعتبرون مخالطين مخالطة مقربة.