«خلك مسؤول» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استقبل عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية، ومركز رأس الخيمة للمعارض صباح أمس وحتى مساء اليوم، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية والتعليمية عدداً من طلبة المدارس الراغبين في التعليم الواقعي في المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة من الصف السابع حتى الثاني عشر، وعدداً من الجمهور، وقد حددت المنطقة يومين متتاليين لاستقبال الطلبة فيها.

ونظمت جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح مبادرة مجتمعية للمساهمة في تحقيق وترجمة شعار (خلك مسؤول)، من خلال استضافة منطقة رأس الخيمة الطبية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر الجمعية وتبنيها فكرة عمل فحوص طبية مجانية للمواطنين والمقيمين الراغبين في عمل كوفيد- 19 وبالتحديد طلاب المدرس من عمر 12 وما فوق، بحسب خميس الشميلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال الشميلي: إن الإقبال كان لافتاً من قبل الجمهور سواء النساء أو الرجال والأطفال من فوق 12 سنة، مشيراً إلى التزام الجمعية بشعار «نلتزم لننتصر».