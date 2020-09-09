760 ألف فحص لياقة طبية بصحة دبي

دبي ( الاتحاد)

كشفت هيئة الصحة بدبي عن إجراء أكثر من 760 ألف فحص لياقة طبية ومهنية، منذ بداية العام الجاري، لطالبيها من الراغبين بالحصول على تأشيرة الإقامة، أو العمل، أو التعليم.

وقالت ميساء البستاني، مديرة إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، إن مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة للهيئة، والبالغ عددها 13 مركزاً، قامت منذ بداية العام الجاري بإجراء 764113 فحصاً، منها 664329 للياقة البدنية، و99784 فحصاً مهنياً يشمل اختبارات الدم، وتقييمات اللياقة البدنية المتعلقة بطبيعة الوظيفة، وفقاً للإرشادات الدولية في هذا المجال.