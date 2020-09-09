حديقة الحيوانات بالعين تفحص موظفيها

العين (الاتحاد)

قامت حديقة الحيوانات بالعين، بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية - شركة صحة، مؤخراً، بإجراء الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كوفيد-19، لموظفي الحديقة الموجودين في مقر العمل، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من المرض.

وقال جمعة خليفة الكعبي، مدير قسم الموارد البشرية في حديقة الحيوانات بالعين: تم تخصيص مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لإجراء الفحص للموظفين عن طريق مسحة الأنف، وذلك للكشف المبكر عن إصابات كوفيد-19، وقد شمل الفحص جميع موظفي المؤسسة وموظفي عقود الأمن والضيافة والنظافة، مع تطبيق أقصى الاحترازات الوقائية من التباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل موظف وآخر، مع الالتزام بارتداء القفـازات والكمامات.