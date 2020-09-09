13 واجباً لمهنيي الرعاية الاجتماعية المرخصين

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، 13 واجباً لمهنيي الرعاية الاجتماعية المرخصين في أبوظبي، ضمن المسؤوليات والواجبات المتعينة على المهنيين، للحصول والمحافظة على رخصة الممارسة في الإمارة.

ووفقاً لدليل الضوابط والإجراءات الخاص بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، والذي تلقت «الاتحاد» نسخة منه، يتعين على الشخص الحاصل على رخصة من دائرة تنمية المجتمع للممارسة كمهني رعاية اجتماعية، استيفاء المتطلبات الخاصة بالترخيص، بموجب السياسات والمعايير واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة، كما يتعين على المهنيين الالتزام بالواجبات المقررة عليهم.

وتتضمن قائمة الواجبات، الحصول على رخصة سواء كانت رخصة مؤقتة أو رخصة مهنية قبل البدء في ممارسة المهنة، وتأدية الواجبات المهنية بأمانة ونزاهة، وطبقاً لميثاق الدائرة للسلوك والأخلاقيات المهنية، إضافة إلى تلبية التزامات التطوير المهني المستمر، والاحتفاظ بسجلات التطوير المهني المستمر المفصلة، وإثبات عدد ساعات الخبرة العملية.

وتشمل الواجبات، الالتزام بإجراءات تجديد الرخصة، والتعاون الكامل مع أي عمليات تدقيق أو تحقيق أو تفتيش تباشرها الدائرة، وضمان الامتثال لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الدولة والإمارة، وتلك الصادرة عن الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى إبلاغ جهة العمل ودائرة تنمية المجتمع، إذا شهد المهني أو اشتبه في وقوع انتهاك للمعايير من قبل مهني آخر أو في المنشأة.

نزاهة وشفافية

ووفقاً للواجبات، فإنه يتم التعامل مع المستفيدين بنزاهة وشفافية، وتقديم المعلومات بلغة واضحة ومفهومة لهم، ومباشرة التدخلات المناسبة في حالات الطوارئ، إضافة إلى الامتناع عن القيام بأي تدخلات غير قانونية وغير مسموحة، بما في ذلك الإجراءات الطبية.

ووفقاً لدليل الضوابط والإجراءات، فإنه يتوجب عدم نشر المواد الإعلانية المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية التي يقدمها المهني أو المنشأة، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويجب التأكد من أن المواد الإعلانية دقيقة وملائمة لقيم المجتمع الإماراتي، وتتوافق مع الرخصة الصادرة من الدائرة، ولا تحتوي على أية معلومات مضللة، وتتوافق مع ميثاق الدائرة للسلوك والأخلاقيات المهنية، كما لا تهدف إلى جمع الأموال عن طريق المنح أو الهبات أو السندات، أو أية طريقة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.

وتتضمن الواجبات، أنه على مهني الرعاية الاجتماعية القدرة على إثبات الإجادة للغة العربية أو الانجليزية إلى درجة تمكنه من ممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية، كما يجب الدراية بمتطلبات المهنية والامتثال لأي سياسات ومعايير أو تعليمات بشأن ممارستهم، ويحق لدائرة تنمية المجتمع، إعفاء المتقدم من بعض المتطلبات أو تأجيلها إذا اقتضت الحاجة.

مسؤوليات وواجبات

وتسهم قائمة الواجبات في تحقيق 5 آثار إيجابية لمجال الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، تتضمن تحديد مسؤوليات وواجبات المهنيين، وتعزيز وتطوير الإمكانيات الخاصة بالعاملين في الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل المهنيين، إضافة إلى تحديد اختصاصات دائرة تنمية المجتمع، ضمن ضوابط وإجراءات الترخيص، وتوفير بيئة تتواءم وتتوافق مع تطلعات الإمارة من المهنيين.