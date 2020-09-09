«نتواصل مع أصحاب الهمم» في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، مبادرةً إلكترونية بعنوان «نتواصل مع أصحاب الهمم» ضمن مبادرات نتواصل، وذلك حرصاً منها على إنجاز معاملات هذه الشريحة من المجتمع بكل سهولة ويسر.

وقالت نورة سالم الشحي، مساعد المدير العام للشؤون المؤسسية في الدائرة لـ«الاتحاد»: هذه المبادرة تأتي دعماً لفئة أصحاب الهمم، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدائرة، ولتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

نورة الشحي

وذكرت أن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل الاتصال والتواصل مع أصحاب الهمم، من خلال قنوات تقديم الخدمة في مختلف الجهات المختلفة والتي تستهدف شريحة من الموظفين مقدمي الخدمات لهذه الفئة، الأمر الذي سيسهل تقديم الخدمة لهم بالشكل المطلوب.

وذكرت أنه تم حصر الفئة المستهدفة من الموظفين للانضمام ضمن متطلبات العمل في هذه المبادرة، والذين بلغ عددهم 46 موظفاً.