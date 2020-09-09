مواطن يتكفل بعلاج 25 حالة مرضية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفل مواطن من أم القيوين، بالتنسيق مع جمعية أم القيوين الخيرية، بتسديد رسوم علاج 25 حالة مرضية مزمنة من جنسيات مختلفة لمدة شهر.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن المواطن حميد عبيد آل علي، له إسهامات عديدة مع الجمعية، وسبق له أن قدم مساعدات إنسانية وعلاجية للعديد من الحالات المرضية، التي تمت دراستها بناء على التقارير الطبية من المستشفيات، مثمناً دعم أهل الخير والمحسنين، واستمرارهم في مد يد العون للمحتاجين.

وأضاف، أن معظم الحالات غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج، خصوصاً في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الجمعية تحرص على دعم ومساندة الفئات ضعيفة الدخل والمحتاجين في المجتمع، من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، والارتقاء بمستوى حياتهم، وتشجيعهم على القيام بدورهم الحيوي في الحياة.

وأكد عيسى بولحيول: إن هناك متابعة مستمرة من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، لدراسة الحالات الإنسانية والمرضية، والعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الإمارة، مؤكداً أنه تم وضع خطة للمشاريع، من أجل مساعدة أكبر عدد من الحالات المحتاجة والأسر المعوزة، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة في تسخير كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على الفئات المحتاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك دور المحسنين في الدولة وتجاوبهم السريع مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون لها.