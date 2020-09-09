«بينونة للعلوم» يستقبل طلبات التسجيل للفصل الثاني

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلن معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني عن استمرار التسجيل للفصل الدراسي الثاني للفترة الصباحية والفترة المسائية بعد إغلاق باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2020/‏‏2021 وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات التي حددها المعهد للقبول في أحد التخصصات الدراسية للعام الدراسي الحالي، وتتضمن أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما حدد شروطاً لدخول التخصص، وهي أن يكون الطالب حاصلاً على درجة امسات 850 أو آيلتس 4.0.

وتعتمد الدراسة في المعهد على نهج الدراسة المدمج، وهو ما يتضمن الدراسة والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى عملية التعليم في الحرم الجامعي، وذلك نظراً للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المعنية بما يضمن أمن وسلامة الطلاب المسجلين للدراسة في المعهد.

وتتضمن التخصصات الدراسية في العام الدراسي 2020 – 2021 على البرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية وبرنامج التخصص للمستوى الرابع فقط خدمة وإسعاد العملاء باللغة العربية وبرامج التخصص للدبلوم وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والصحة والسلامة البيئية والتحاليل المخبرية التقنية.

وطالبت إدارة المعهد الطلاب بضرورة سرعة التسجيل للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2020 – 2021 عبر وسائل التسجيل المختلفة ومنها التسجيل «أونلاين» عبر الموقع، أو من خلال الاتصال المباشر بالمعهد، من خلال البريد الإلكتروني المخصص للتسجيل في المعهد.

ويوفر المعهد مزايا عديدة للطلاب الملتحقين به، حيث تمنح المؤهلات والبرامج المعتمدة في المعهد قدرات مميزة للحياة العملية، كما تتوافق البرامج مع متطلبات سوق العمل مما يضمن للطلبة الوظائف المناسبة مع إمكانية الالتحاق بسهولة في الكليات والجامعات، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أي برامج مؤسسية جديدة.

كما يمكن للشباب الإماراتي والبالغين الذين لا يزالون على رأس عملهم الالتحاق بالمعهد للدراسة دون الانقطاع عن العمل مع التأكيد أن جميع سبل التعليم في المعهد تتمحور حول الطرق المهنية والأعمال التطبيقية.