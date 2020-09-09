«الشارقة للصحافة» ينظم جلسة حوارية لـ «الكهرباء والمياه»

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس الأول ضمن مبادرة «تواصل» جلسة حوارية لمسؤولي هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية التي جرى خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة وأبرز مشروعاتها الداعمة للبيئة التنموية في الإمارة.

حضر الجلسة الحوارية التي عقدت في مقر الهيئة، الدكتور المهندس راشد عبيد الليم، رئيس الهيئة، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من مسؤولي الهيئة و ممثلي وسائل الإعلام.

وتطرقت الجلسة إلى تطلعات وخطط الهيئة المستقبلية ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل المؤسسات العالمية.