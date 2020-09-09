موارد الشارقة تحصل على «الآيزو»

الشارقة (الاتحاد)

حققت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في إدارة التطوير الوظيفي، اجتياز التدقيق الخارجي، والحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية المعتمدة «آيزو» التدريب 10015، للعام الثالث على التوالي.

وأفاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تطبق عملية التدقيق والتقييم التي يعتمدها نظام الآيزو، وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئات المختصة المستقلة للتأكد من مطابقة الدائرة لأعلى المعايير العالمية، وضمان جودة الخدمة المقدمة.